Sci | grave infortunio per Max Franz | doppia frattura e stagione finita - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Sci, grave infortunio per Max Franz: doppia frattura e stagione finita L'austriaco è caduto in allenamento a Copper Mountain: stava preparando le gare di Lake Louise. Operato d'urgenza a Vail. L'austriaco Max Franz non potrà sciare per tutto l'inverno. Lo specialista delle discipline veloci è stato vittima di un grave incidente durante un allenamento in Colorado. Gli esami effettuati in ospedale hanno rivelato una doppia frattura.