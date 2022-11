Scegli le utilitarie migliori contro il caro benzina

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ilè ancora al centro delle preoccupazioni dei consumatori italiani. In attesa delle mosse in materia del Governo Meloni ecco alcuni consigli pratici su quali sono leper salvare il portafogli. Sono molteplici i tentativi delle famiglie italiane per risparmiare e mettersi al riparo dalla crisi economica ed energetica. Ma in L'articolo proviene da Consumatore.com.

Quattroruote

Con l'indice T si avrà un massimo di 190 km/h ed è indicato su gomme invernali, l'indice V invece lo si può trovare per la maggior parte delle automobilie indica un massimo di 240 km/h ......Guitgia c'erano cinque camionette militari parcheggiate in ordine sparso come fossero", ... Laperché è comoda e attrezzata, perché fa troppo caldo per avventurarsi altrove. È insomma ... Kia: nel 2024 la prima B-Suv elettrica, nel 2025 un'utilitaria - Quattroruote.it Con sette generazioni prodotte dal 1976 fino allo stop annunciato per il 2023, la Fiesta è entrata a pieno titolo nella storia ...