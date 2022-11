(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma, 14 nov –. La prossima geniale mossa dell’immigrazionismo della stampa mainstream italiana pare propriìo essere questa, insieme al “dell’immigrazione non ne ha parlato nessuno quindi il problema non esiste”. Che è un po’dire che se governi immigrazionisti e con giornali immigrazionisti mettono – che strano! – in secondo piano la questione, aiutati anche dall’emergenza Covid, allora i disagi che apportano a milioni di persone possano bellamente venire ignorati: elementare, Watson! “daè la stessa cosa” L’ultimo alfiere della prossima strategia immigrazionista “” è tale Mario Lavia de Linkiesta, ospite di Coffee Break stamattina su La7. Il “dottor” Lavia si prodiga in una ...

Il Primato Nazionale

... salvo ogni voltain camerino in attesa di ripresentarsi per il premio successivo. Swift ... gli sviluppi e le conseguenze economiche dellain Ucraina Notizie, recensioni e guide all ......quotidianamente la fame e altrettante sono costrette a lasciare la propria casa perda ... gli sviluppi e le conseguenze economiche dellain Ucraina Notizie, recensioni e guide all ... “Scappare da guerra è come scappare da fame”. Su La7 vogliono far diventare tutti rifugiati (Video) Oltre ai cookies necessari, con il tuo consenso, potremmo utilizzare cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti p ...ROVIGO - Proprio a Rovigo si sono finalmente ricongiunte le strade di un padre ucraino di 63 anni e suo figlio, nato in Ucraina, residente in Russia e oggi profugo con un futuro tutto da reinventare..