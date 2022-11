(Di lunedì 14 novembre 2022) MaurizioLazio-Juventus 3-0 «Per 40 minuti abbiamo fatto bene senza rischiare, senza mai mettere la partita in mano alla Juventus, poi andare ad attaccare una squadra che si rifugia negli ultimi 30 metri senza avere un riferimento in attacco (Immobile infortunato, ndr), era complicato. Il risultato è un po’ bugiardo in relazione alla partita. Non che la Juve non abbia meritato ma il risultato è un po’ largo. la responsabilità è nostra.due gol in fotocopia. Secondo gol uguale, perso palla banale in uscita Forse eravamo un po’ larghi sul primo gol. Se si perde palla lì, è chiaro che la linea può essere in difficoltà. Abbiamo sofferto non sui lanci lunghi ma quando abbiamo perso palla a metà campo. Si aspettava la Juve così?: «Anche prima del vantaggio difendevano piuttosto bassi, mi aspettavo che ...

IlNapolista

La Serie A andrà in vacanza per 53 giorni per via delin Qatar. Le squadre, dunque, torneranno in campo il 4 gennaio con il Napoli di Luciano ... pari merito con la Lazio di Maurizio. ...... giornata di Serie A , ultimo appuntamento prima della sosta. Sesta vittoria consecutiva ... Sorride Allegri, che scavalca proprio i biancocelesti die sale al terzo posto solitario in ... Sarri: «Il Mondiale non lo guardo neanche, dopo l'incazzatura che ho preso per questo Mondiale» - ilNapolista Al termine di Juventus-Lazio, terminata per 3-0 in favore dei bianconeri grazie alla doppietta di Kean e la rete di Milik, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'allenatore della ...La Juventus fortifica il terzo posto grazie alla bella vittoria ottenuta questa sera contro la Lazio per 3-0, match deciso da una doppietta di Moise Kean e dal gol di Arek Milik. Il ...