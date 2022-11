Sara Manfuso dopo il reality | il ritorno all’informazione e alla lotta per i più deboli INTERVISTA

...Marzoli Patrizia Rossetti Sarah Altobello Wilma Goich I concorrenti fuori Marco Bellavia - 9 giorni in Casa Ginevra Lamborghini - 14 giorni in Casa Giovanni Ciacci - 11 giorni in Casa- ......Prati Patrizia Rossetti Sarah Altobello Wilma Goich I concorrenti fuori Marco Bellavia - 9 giorni in Casa Ginevra Lamborghini - 14 giorni in Casa Giovanni Ciacci - 11 giorni in Casa- 17 ...Il prossimo ingresso nella Casa, Sarah Altobello, non nega di avere un debole per gli uomini maturi: chi meglio di Attilio Romita per accogliere la nuova VIPGrande Fratello Vip 7 nuovi ingressi: da Edoardo Tavassi a Luca Onestini, chi sono i nuovi concorrenti. GF Vip 7 nuovi ingressi ...