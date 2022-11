Sanremo 2023 | svelato il nome dei super-ospiti | “Sì | penso proprio di sì”

Un nuovo album, un tour negli stadi nelma soprattutto una nuova vita da uomo e padre. Tiziano ... e lo ricordo ancora benissimo, dopo avermi visto alle selezioni per l'accademia di, mi ...A meno di tre mesi dall'inizio del Festival di, sono già tante le indiscrezioni su chi calcherà il palco dell'Ariston. Per ora sappiamo che il 2 e il 3 dicembre ci sarà l'annuncio dei Big in gara, direttamente dalla voce di Amadeus ...La band americana degli OneRepublic potrebbe essere ospite a Sanremo 2023. Intanto si attendono i nomi dei Big in gara il 1° e il 2 dicembre al Tg1 delle 20.È stato svelato il nome dei super-ospiti di Sanremo 2023 Ecco cosa ha detto il leader di una band durante gli MTV Video Music Awards.