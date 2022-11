Sanità malata a Fiumicino | non si può morire così…

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 14 novembre 2022) Che i problemi di budget siano tanti nessuno lo mette in dubbio, né che ci sia stato e ci sia bisogno di una razionalizzazione delle spese. Ma se questo vuol dire perdere una vita umana, anche solo una, il ragionamento non è più accettabile. Se ci aggiungiamo che da tempo si applica una logica inversamente proporzionale sul territorio di(più aumenta la popolazione, maggiore è la diminuzione di servizi sanitari), il dato è devastante. Oggipiange una vittima che forse avrebbe potuto essere salvata. E’ un uomo di 80 anni, già cardiopatico, che nel pieno della notte si è sentito male. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che, è bene dirlo subito, sono di per sé incolpevoli. Il punto non è la professionalità e l’abnegazione degli uomini e delle donne del 118, ma la carenza di strutture, fisse e mobili, della ...