Sanità | allarme dei medici | “Ssn sull’orlo del baratro”

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – “Siamo in una situazione in cui il Servizio sanitario nazionale non regge più, siamodi une ci vorrà molto poco per scivolare nel burrone verso la fine del sistema solidaristico e universalistico”. Non usa mezzi termini il presidente della Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, commentando all’Adnkronos Salute, uno dei dati del sondaggio Ipsos per Amref, dal quale emerge che la maggioranza degli italiani, il 58%, apprezza lapubblica del nostro Paese, ritenendola di “buona qualità” (50%) o di “ottima qualità” (8%). Anelli non mette in discussione l’ottima qualità della nostrapubblica, ma si dice convinto che “se non riusciremo a trovare le risorse per avere personale sufficiente e motivato” ...