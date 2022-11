Sanità – A Rieti la prima centrale operativa territoriale

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 novembre 2022)– AD’Amato inaugura la– Si tratta di una “torre di controllo” per il coordinamento dei percorsi di cura e per la gestione dei soggetti coinvolti nella rete di assistenza a lungo termine e nelle cure a domicilio – Nasce la(COT) del reatino. Questa mattina l’inaugurazione, presso la sede della Direzione aziendale di via del Terminillo (blocco 5 – piano 2), alla presenza del Direttore Generale della Asl di, Marinella D’Innocenzo, e dell’Assessore alladella Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il nuovo servizio nasce sulla spinta della componente 1 della Missione 6 del Piano Nazionale di ...