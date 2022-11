San Martino Valle Caudina | bilancio positivo per la “Sagra del Cicatiello”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Av) –da sold out. Ha fatto registrare un ottimo riscontro anche in termini di presenze ladel, momento all’insegna delle tradizioni locali e del chilometro zero sviluppatosi a Sane quest’anno incardinato nel programma di “Illumina la notte“, rassegna culturale – finanziata grazie al Programma operativo complementare (Poc) 2014-2020 della Regione Campania – che si stenderà fino al mese di Dicembre con tappe nei vari Centri del Comprensorio caudino. La festa sammartinese che, si ricorda, è dedicata al Santo Patrono, ha avuto come protagonista il, un formato di pasta semplice realizzato dalle mani esperte ...

Il Sole 24 ORE

... un'altra operatrice di 32 anni, originaria di Cervino (Caserta) che è stata interdetta per dieci mesi dal servizio insieme ad una 51enne dipendente della struttura residente aValle ...Cibo, giochi e condivisione. Sono gli ingredienti dell'iniziativa promossa dal gruppo scout Solarino 1 dell'Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani), che in occasione delha organizzato due serate che hanno coinvolto lupetti, esploratori e guide, rover e scolte, oltre che l'intera comunità solarinese, invitata a gustare, in piazza del Plebiscito, panini, ... Ritorno a Praga per l'oca di San Martino La coppia chiassese si è imposta nella gara a intreccio organizzata dalla Cercera di Rancate. In finale ha superato 12-7 Sforza-Mancassola ...Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday L'associazione nazionale bersaglieri Giovanni Manzella di Casteldaccia ha ricevuto ieri il "Premio San Martino ...