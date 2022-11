San Giuliano | all' assemblea del Comitato Redefossi per chiedere la totale copertura | Regione e Aipo assenti; Segala | «Copertura di tutti i tratti»

IL GIORNO

Monsignor: "Determinante il ritrovamento del fonte battesimale". In questi giorni si attende il via libera della Soprintendenza per aprire al pubblico il sito, di grande significato per ...Per gli automobilisti sono previsti percorsi alternativi: a seconda della destinazione stradello, viale Amendola e strada Contrada. Nonostante il cantiere sia iniziato da tempo, la ... San Giuliano, dopo 30 anni il Redefossi è ancora una fogna MESTRE - Il parco di San Giuliano riparte con la musica a tutto volume e il 7 luglio ospiterà i Pinguini tattici nucleari. Il gruppo che si è classificato terzo a Sanremo nel 2020 grazie a Ringo Starr ...Dopo il tutto esaurito per l'appuntamento dell'11 luglio 2023 a San Siro e del 23 luglio all'Olimpico di Roma, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano il loro primo tour negli stadi. Dieci tappe che co ...