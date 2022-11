Salvini duro contro gli sbarchi | “Pugno duro” Tajani | “Ong non possono fare taxi”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma, 14 nov – A parlare sono Matteoe Antonio, i due vicepremier rispettivamente ministri delle Infrastrutture e degli Esteri. Il tema, caldissimo è quello degliclandestini e delle Ong. Mentre Parigi minaccia e l’Ue come al solito scricchiola, il governo Meloni sembra voler insistere su una strada più decisa nel prossimo futuro.: “gli”. Ecritica le Ong Come riporta l’Ansa,si espongono in continuità con l’esecutivo. Il leader del Carroccio è diretto: “Il governo è pronto alsugli”. Più diplomatico ...