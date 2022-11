(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma, 14 nov. (Adnkronos) - I super-batteri colpiscono anche gli occhi. Leallasonote da batteriai farmaci in 9 casi su 10, adi un uso inappropriato degli. Non solo. Questesono indel buco dell'ozono e dello, che indeboliscono la superficie oculare, ovvero la prima linea di difesa dellacontro tutti i batteri. A mettere in guardia sono gli esperti della Società italiana di scienze oftalmologiche (Siso), in vista della Giornata europea deglidel 18 novembre. "Serve un uso più responsabile degli: ne sono consumati ogni anno più di ...

Settimana del Black Friday su dal 18 Novembre Fido ha la febbre (Foto Unsplash) Ladelicata ... quindi per contrastare le. Ma cos'è che può generarla E quali sintomi si manifestano in ......via del tutto precauzionale dal mercato a causa della presenza di contenuti dannosi per la... un batterio capace di far insorgere anchemolto gravi che necessitano di una diagnosi ...Occhi più fragili, a causa dei dai super-batteri. Le infezioni alla cornea sono causate da batteri resistenti ai farmaci in 9 casi su 10, a causa di un uso inappropriato degli antibiotici.Come cambiera' la nostra salute nei prossimi 5 anni grazie all'innovazione di cure personalizzati, dopo l'impatto della pandemia. (ANSA) ...