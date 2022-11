Salerno Boat Show | l’edizione 2022 è un successo | 25 mila i visitatori

Sono state circa 25mila le presenze di visitatori registrate alShow nei quattro giorni di ingresso libero al pubblico per far visita al Salone della nautica al Marina d'Arechi che ha esposto 150 imbarcazioni. "La sesta edizione delShow -.... La sesta edizione delShow al porto Marina d'Arech i si chiude con un boom di presenze. Nei quattro giorni di apertura al pubblico dell'evento che mette la nautica in vetrina sono stati 25.000 i visitatori ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...