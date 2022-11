Salernitana femminile | la capolista Foligno passa nel finale | 5-3

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNella sesta giornata le granata, sul 3-3 sino alle battute conclusive, cedono alla prima della classe. Dopo il buon pari in trasferta della scorsa settimana, con la Virtus Romagna, la1970 cede in casa allaAtletico. Il sesto turno del girone C di Serie A2, con Enrica Giugliano out per squalifica, vede le ragazze di mister Lanteri sconfitte, al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, per 3-5 con un match in bilico sino alle battute finali. La gara La prima occasione è per le ospiti che con Narcisi impegnano Ianniello, brava a chiudere in corner al 2?. Un minuto dopo il vantaggio umbro con Zelli direttamente da rimessa laterale, complice la sfortunata deviazione di Lisanti che beffa l’estremo difensore granata. La risposta delle padroni di casa arriva ...