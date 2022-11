Calciomercato.com

Francescoe al prof. Aldo Alessandro Mola. La scadenza per presentareelaborati inediti è fissato nel 30 aprile 2023 con premiazione, al momento, nel mese di giugno 2023, mentre per...Castellano opta anche per qualche rotazione, inserendo a gara in corso Carburi,e Gori. ... Dopo una prima fase di studio, un ace di Marks portaospiti sul +3 (3 - 6). Un'ottima serie in ... Sabatini a CM: 'Gli anti-Allegri di professione sono le Wanna Marchi del calcio. Non vince o perde solo l'allenatore' Per il fantasista spagnolo l'infortunio è meno grave del previsto e probabilmente sarà a disposizione dopo la sosta ...I tifosi dell'Udinese possono tirare un sospiro di sollievo: quella rimediata sabato a Napoli, da Gerard Deulofeu, è una semplice distorsione al ginocchio, senza particolari complicazioni. (ANSA) ...