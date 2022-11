Russell ottiene la prima vittoria e la Mercedes festeggia il 1-2 in Brasile

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il Gran Premio delè stato asciutto, ma ciò non lo ha reso meno spettacolare dello sprint o delle qualifiche di questo fine settimana. La gara movimentata è stata controllata dai piloti, seguiti dal duo Ferrari e da Alonso che ha lottato dalla 18esima posizione in griglia. Quando le luci si spensero,si lanciò come un razzo e non diede ad Hamilton altra scelta che seguire il secondo. Anche Verstappen e Perez mantengono la posizione mentre Norris ne guadagna una su Leclerc. Il pilota della McLaren sembrava minaccioso anche su Perez, ma quest’ultimo ha tenuto all’esterno della curva 1. Leclerc e Sainz hanno seguito al 6° e 7° posto poiché entrambi sono stati gli unici nella top 10 a partire con le gomme medie Pirelli. Vettel, Gasly e Schumacher completano la top 10. Se la sono cavata peggio Ricciardo e ...