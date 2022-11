Route du Rhum 2022 | sono 14 i ritiri fino ad ora | vento instabile

(Di lunedì 14 novembre 2022) Continua il duello serrato alladu, con gli Ultim che vedono al comando ancora il Maxi Edmond de Rothschild di Caudrelier, che guida la flotta sin dalla Manica e che ha visto scongiurato il rischio delle quattro ore di penalità. Dietro di lui Francois Gabart; più staccato, invece, Thomas Coville. Condizioni meteo che permettono di regatare, ma che stanno mettendo a dura prova gli skipper, i quali iniziano a manifestare la loro stanchezza con la direzione gara: per ora il conto deiè a 14. Dalin primo negli IMOCA, Pedote: “Siamo stanchi” Negli IMOCA tiene la leadership Charlie Dalin su Apivia: a 82 miglia di distanza Jérémie Beyou (Charal), seguito da Thomas Ruyant (LinkedOut). Scende in 19ma posizione Giancarlo Pedote: il navigatore fiorentino ha condiviso su Facebook la sua conversazione con la ...

SVN solovelanet

Questo l'aggiornamento di Beccaria nella giornata di domenica: 'Ciao a tutti! Ieri è stata stata una giornata molto rock 'n roll Abbiamo passato il secondo fronte freddo di questadu, e ...Ponta Delgada - Si fa sempre più avvincente laduDestination Guadeloupe. E nei Class 40 la vela italiana è protagonista con Ambrogio Beccaria e Alberto Bona che ormai da tre giorni stanno lottando per la testa della flotta. Negli Imoca ... Route du Rhum: 48 ore movimentate, bene gli italiani Superata la domenica, con il traguardo che si avvicina e con le condizioni meteo che nei giorni scorsi non hanno certo aiutato. Al comando, negli Ultim 32/23, c'è ancora il Maxi Edmond de Rothschild ...