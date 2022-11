Ronaldo | «Tradito dallo United Non ho rispetto per ten Hag perché lui non ne ha per me»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Cristianosi sfoga in un’intervista esclusiva a Piers Morgan che andrà in onda integralmente solo mercoledì sera Non è ovviamente un mistero che il campione portoghese abbia un rapporto tormentato col il tecnico dei Red Devils Erik Ten Hag, ma nel corso dell’intervistaci è andato giù pesante senza risparmiare nessuno «Mi sentodal Manchester» ? ? «Il Manchesterha cercato di costringermi ad andare. Non solo l’allenatore, ma anche gli altri ragazzi che sono intorno al club. Mi sentodal club« Sento che alcune persone non mi volevano qui al Manchester, e non è solo quest’anno ma anche la scorsa stagione”. ? ? «Non hoper Erik ten Hagnon ha mostrato ...

Cristianorompe il silenzio sul suo rapporto con il Manchester United e spara a zero contro ... Mi sono sentito. Ho avuto la percezione che l a maggior parte delle persone non mi ...: "Ten Hag non lo rispetto"afferma che saranno necessari cambiamenti drastici per rendere di nuovo lo United grande, a partire dal suo addio: "Bisogna distruggerlo per ricostruirlo e ...Cristiano Ronaldo spara a zero su Ten Hag e sul Manchester United in un'intervista. L'addio a gennaio è sempre più vicino per CR7 ...Aveva promesso che prima o poi avrebbe parlato e ora l’ha fatto. Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sul suo rapporto con il Manchester United e spara a zero contro il suo club. Il portoghese l’ha fat ...