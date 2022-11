Romina e Al Bano | “è una cosa innaturale…” il dolore straziante della figlia Ylenia

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 14 novembre 2022)Carrisi sa che significa perdere un figlio, le sue sono parole molto dolorose e agghiaccianti se pensiamo al precedente storicosua famiglia e alla tragica scomparsa di sua sorellanel lontano 1994. La sua è una confessione inaspettata.Carrisi è una dei figli di AlPower, la cui storia d’amore negli anni Settanta fece sognare i fan, la loro sembrava infatti essere una storia destinata a durare. Purtroppo la scomparsa improvvisaprimogenitagettò un’ombra sulla coppia che non si è più ripresa. Ancora oggi i fan sperano in un ritorno di fiammastorica coppia ma tra ipotesi e smentite questanon è ancora successa. Non dobbiamo ...