Roma | TMW | “Si proverà un nuovo assalto per Frattesi”

(Di lunedì 14 novembre 2022)- Laha terminato la prima parte di campionato con un ennesimo pareggio, dove gli uomini di Mourinho nelle ultime 3 gare: hanno collezionato solamente 2 punti, con aggiunta sconfitta nel derby contro la Lazio. Momento molto duro per lache ha terminato la prima parte di Campionato al settimo posto, convincendo molto poco vista la poca propensione ad offrire un gioco valido per la rosa che possiede. Infatti, Thiago Pinto nel mese di Gennaio cercherà di rafforzare la mediana, dove i Giallorossi hanno trovato molta difficoltà visto gli infortuni di Pellegrini e Zaniolo nei primi mesi. Laè pronta a una Davide. Secondo Calciomercato.com, il centrocampista del Sassuolo resta il pallino di Tiago Pinto, che ...

Sul calciatore rimane la, che aveva già provato a prenderlo, senza risultato, in estate. Secondo quanto riportato da, sul centrocampista neroverde però ci ...... "Vedremo il Napoli come reagirà se subirà dei momenti difficili" Stefano Impallomeni, ex calciatore die Parma, sulle frequenze diRadio ha parlato del campionato che è appena andato in ...