Roma | termosifoni accesi da oggi 14 novembre | la nuova ordinanza - Cronaca - quotidiano net

(Di lunedì 14 novembre 2022) Arriva il freddo e il via libera del Campidoglio alle caldaie accese per 4 ore da qui fino al 21, poi per 10 ...

Arriva il freddo e il via libera del Campidoglio alle caldaie accese per 4 ore da qui fino al 21 novembre, poi per 10 ore. Riscaldamenti, il Campidoglio ci ripensa: termosifoni accesi 4 ore fino al 21 novembre. "Dal costante monitoraggio delle temperature che stiamo effettuando si rileva che nelle prossime giornate di lun...