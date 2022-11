Roma | il programma dei giallorossi durante la sosta mondiale

(Di lunedì 14 novembre 2022) La squadra di Jose Mourinho è uno di quei club che sicuramente gioverà dellamondiali, allentando la tensione dovuta ai casi Karsdorp e Abraham. Con soli quattro giocatori impegnati in Qatar, l’allenatore portoghese potrà lavorare su tutta la rosa. Attualmente la squadra è in vacanza e lo sarà fino al 19 novembre, con ripresa degli allenamenti fissata al 20 novembre.mondiali Tra Giappone e Portogallo: ildellaIl club giallorosso sarà impegnato in Giappone dal 22 al 28 novembre, con due amichevoli già fissate: la prima il 25 contro il Nagoya Grampus e il Yokonama F. Marinos il 28. Dopo il ritiro in terra nipponica, è previsto un ritiro ad Algarve (Portogallo) con date da definire. L’aria portoghese potrebbe fare bene al tecnico di Setubal e ai suoi ...

UNHCR

Con tutto il rispetto per Leodori, sostenuto da Astorre e Zingaretti, ma anon è molto ... su une su persone di verse, di rimetterlo in piedi sto partito.... come accaduto qualche giorno fa al liceo Cavour di, caso del quale abbiamo riferito. In ... Sulelettorale del partito di riferimento del ministro Valditara, infatti, leggiamo l'... PartecipAzione. Chiude a Roma la quinta edizione del programma di UNHCR e INTERSOS – UNHCR Italia "L'arrivo di CR7 alla Juve All'interno di un club possono esserci posizioni diverse, ma questo non vuol dire che io ero contrario totalmente al suo arrivo a Torino. (ANSA) ...Il comico risponde alle polemiche scatenate dalla maglia della Decima Mas che ha indossato per le prove di 'Ballando con le stelle' ...