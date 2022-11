Roma | Cristante | è necessario l'intervento chirurgico

Bryanha lasciato il ritiro della Nazionale in mattinata per un infortunio. Il centrocampista giallorosso dovrà essere operato in questi giorni. Il numero 4 nei minuti finali di- Napoli ...Il centrocampista dellaBryansi opera alla mano sinistra e non sarà disponibile per gli impegni in azzurro. Il regista giallorosso, nei minuti finali del match contro il Napoli, aveva rimediato una contusione ...Lo staff medico della Roma ha così optato, nei prossimi giorni, per l’intervento chirurgico. Cristante sarà operato e tornerà regolarmente in campo ad inizio gennaio con la Roma.Nei minuti finali di Roma-Napoli Cristante aveva subito un forte trauma alla mano sinistra e aveva fatto ricorso anche ad un tutore. Si trattava, spiegano dalle parti di Trigoria, di una contusione ...