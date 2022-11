Roma | brutto incidente nella Galleria Giovanni XXIII | strada chiusa

(Di lunedì 14 novembre 2022)questa mattina aintorno alle ore 6:30in direzione Foro Italico-via Salaria. Un uomo a bordo di un’auto, dopo aver sbandato per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’auto si è rigirata su sé stessa, finendo la corsa in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. L’uomo alla guida, che non è rimasto ferito, è uscito dalla vettura per chiedere soccorso.Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della poliziale diCapitale, che hanno chiuso laper consentire la rimozione dell’auto. AGGchiusura ...

Zalewski 6 Nelprimo tempo della, è il più lucido e creativo. Dopo l'intervallo cala, concedendo a Singo metri decisivi. Come sul gol. Belotti (25' st) 4,5 Mezzo voto in più per il ...Ladi Mourinho rimane malata . L'Olimpico non è più il fortino romanista e i giallorossi ... La squadra di Mou si sveglia soltanto quando entra Dybala reduce da uninfortunio muscolare. L'...Non c’è pace per i giocatori della Roma né in campo dove stanno trovando grosse difficoltà (sconfitta nel derby con la Lazio e due pareggi di fila con Sassuolo e ...ROMA – Trasferta amara per la Fiorini Pesaro Rugby. A Roma sono i padroni di casa dell’Unione Rugby Capitolina ad avere la meglio per 45-7. I romani mettono subito in chiaro la loro grinta segnando ...