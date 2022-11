Robert Pattinson è il volto della campagna Dior Spring 2023 VIDEO

Leggi su screenworld

(Di lunedì 14 novembre 2022)è il nuovo, che unisce la tradizionesartoria alle esigenze dello sportswear, curata da Kim Jones. In undiretto da Axel Morin e negli scatti del fotografo Rafael Pavarotti, l’attore incarna la dualità dell’audacia eclassica eleganzache le creazioni del direttore artistico riflettono. No one wears a suit likeambassador— particularly if it’s crafted with the highest level of tailoring from the #23 collection https://t.co/NMubAEx9OP. pic.twitter.com/TOroE6nsei —...