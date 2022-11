“Rivelazioni insopportabili” L' inchiesta che inchioda la Francia sulla strage di migranti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 novembre 2022) In piena crisi deitrae Italia, indagini sulle circostanze della morte di 27nella Manica nel novembre 2021 fanno emergere responsabilità dirette dei soccorritori francesi, sollecitati a più riprese, per il loro mancato intervento e un rimpallo con i colleghi britannici. Lo riferisce il quotidiano Le Monde che rende note le registrazioni telefoniche di quella tragica notte del 24 novembre di un anno fa, nell'ambito dell'informazione giudiziaria in corso per fare piena lucesciagura avvenuta durante la traversata della Manica, in partenza dalle coste francesi per raggiungere quelle britanniche. Le comunicazioni registrate tra l'imbarcazione naufragata e il Cross, il Centro regionale operativo di sorveglianza e di salvataggio marittimi (Cross) di Gris-Nez, nella regione del Pas-de-Calais, ...