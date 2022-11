Rischio multe | in arrivo una nuova arma per la Polizia | di cosa si tratta

MessinaToday

... penasalate, divieto di approdo in Italia e sequestro amministrativo delle imbarcazioni. La ... l'Italia ha sempre salvato e continuerà a salvare i migranti anaufragio nel Mediterraneo ...La sperimentazione:in tempo reale. Si tratta di occhiali "intelligenti" dotati di lettore di ... soprattutto nelle zone della città acriminalità. Come ha sottolineato il comandante ... Streaming illegale, a rischio anche gli utenti: multe salate e detenzione fino a 3 anni A partire dal prossimo mese, gli agenti della Polizia Municipale di Arezzo saranno dotati di speciali occhiali in grado di fare multe in tempo reale ...Immigrazione, il governo Meloni è pronto a varare nuove regole: soccorso solo in caso di pericolo, multe e sequestri per le navi delle Ong che non rispettano gli accordi.