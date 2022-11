Riconoscimento facciale | il Garante della privacy indaga su altre telecamere in Italia

L'autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti del Comune di Lecce, in quanto vuole utilizzare il. Un'altra istruttoria è stata avviata nel confronti del Comune di Arezzo,...Videosorveglianza intelligente, cosa prevede la Legge Il Comune di Lecce ha annunciato, in particolare, l'avvio di un sistema che prevede l'impiego di tecnologie di. A tal ...I sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale sono assolutamente vietati in Italia, a differenza di altri paesi, come la Cina. Il loro uso è consentito unicamente per le indagini della ...Riconoscimento facciale e superocchiali anti-infrazioni: lo stop del Garante Aperte due istruttorie nei confronti di Comuni italiani dopo l'installazione di telecamere e dispositivi video super ...