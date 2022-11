Repubblica – Napoli vacanza e poi in Turchia | lo ha chiesto Spalletti

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ilsi ferma per la sosta dei Mondiali: circa 10 giorni di riposo, poi si parte di nuovo per la tournée income vuole. Le ultime notizie sulla tournée invengono date da. Lucianonon vuole assolutamente lasciare nulla al caso, lui che di soste lunghe se ne intende. Quando allenava in Russia il campionato si fermare per il freddo inverno e quindi si doveva tenere alta l’attenzione mentale, ma anche la condizione fisica. Ecco perché il tecnico azzurro ha insistito con la società per organizzare una sorta di ritiro in un paese più caldo. Certo l’attentato a Istanbul non fa dormire sonni tranquilli, quindi bisognerà verificare anche questa situazione inattesa, come sottolinea anche...