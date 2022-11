“Report” | anticipazioni puntata 14 Novembre 2022 | l’inchiesta sui mondiali in Qatar

Leggi su tvzap

(Di lunedì 14 novembre 2022) News tv. “”,14: tutte le inchieste della serata. Torna, come ogni lunedì sera a partire dalle 21.20, l’appuntamento con, il programma di approfondimento, tra inchieste e ‘scoop’ che appassiona migliaia e migliaia di telespettatori su Rai 3. Alla conduzione, come sempre, il giornalista Sigfrido Ranucci. Vediamo nel dettaglio quali saranno i temi affrontati nel corso della diretta di oggi 14Tutto pronto per una nuovadiche andrà in onda questa sera 14su Rai 3 a partire dalla 21.20. Sarà possibile seguirla anche in streaming (e poi in on demand) sulla piattaforma RaiPlay. ...