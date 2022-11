Renzi si mangia il Pd Altri due dem passano al Terzo polo

(Di lunedì 14 novembre 2022) C'è un racconto politico che rischia di rimanere inosservato e fa da cornice al difficile cammino congressuale del Pd. Riguarda un'evidente trasmigrazione di classe dirigente locale verso il. Costante nella cronaca. La cosa trova fisiologico aggancio, ed agevolazione di consonanza politica, di fronte al fatto che l'ossatura del progetto dei macronisti all'italiana è autenticamente di provenienza dem. Ci sono i due leader, Matteodi Italia Viva e Carlo Calenda di Azione, che nel Pd hanno avuto esperienza di variabile intensità. Massima, per quanto riguardache fu il leader in grado di portare il partito al 40% nel 2014. E Calenda, che sotto la segreteria Zingaretti, in un patto con la sua sigla «Siamo Europei» e simbolo comune, nelle liste del Nazareno venne eletto al Parlamento europeo nel ...

