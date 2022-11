(Di lunedì 14 novembre 2022) Il Garante della privacy ha attivato il nuovo servizio sul proprio portale, che permette ai cittadini di denunciare le chiamate di telemarketing per le quali non hanno prestato il consenso

Wired Italia

Interrogazione 134 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sultumori e sui referti epidemiologici ... Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla messa in sicurezza della falesia sul sentieroCalandre. ...Chiamata dal ceo Pierroberto Folgiero per avviare un percorso innovativo nella gestionesfide ...la grande tradizione dell'istituto - per decenni la sola banca d'affari italiana - il suo... Registro delle opposizioni, cos'altro puoi fare contro le telefonate dei call center ANCONA – Ci sono sfollati le cui case sono attualmente lesionate e inagibili a causa delle forti scosse sismiche registrate davanti alle coste marchigiane ma anche altre impaurite dallo sciame sismico ...Hanno tra i 21 e i 38 anni e sono accusati di numerosi furti pluriaggravati registrati tra Patti, Librizzi, Sant'Agata di Militello, Capri Leone e Capo d'Orlando. Avrebbero rubato il componente del si ...