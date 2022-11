Quindicesima giornata Bundesliga 2022 2023 | il punto

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il Bayern Monaco continua a vincere mantenendo inalterato il vantaggio sulle inseguitrici dopo la/2033. La capolista batte lo Schalke in trasferta(0-2) e tiene a distanza di 4 punti il Friburgo, che schianta l’Union Berlino (4-2. Sale al terzo posto il Lipsia , che stende il Werder Brema(1-2). Crolla ancora il Borussia Dortmund , che nell’ anticipo del venerdi, viene travolto dal M’Glabach. Sorridono Bayer Leverkusen e Wolfsburg che avanzano in classifica superando Hoffenheim e Stoccarda. In zona salvezza, boccata d’ossigeno per Bochum, che passa sul campo dell’Augsburg(0-1), ed Hertha Berlino, che si impone sul Colonia.BORUSSIA ...

Il video dei gol e degli highlights di Juventus - Lazio, match valevole per ladel campionato di Serie A 2022/2023. All'Allianz Stadium i padroni di casa sbloccano la partita a fine primo tempo con lancio illuminante di Rabiot, Kean supera Provedel in ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus - Lazio, match valevole per ladel campionato di Serie A 2022/2023. All'Allianz Stadium i padroni di casa sbloccano la partita a fine primo tempo con lancio illuminante di Rabiot, Kean supera Provedel in ...Termina 2-3 per l’Inter la gara contro l’Atalanta valida per quindicesima giornata del campionato di Serie A. Per gli uomini di Simone Inzaghi decisive le ...L’Inter e la Juventus vincono i rispettivi big match, trovano il successo anche Monza e Milan. Roma-Torino termina in pareggio Si chiude con la vittoria della Juventus nel big match contro la Lazio la ...