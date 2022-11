Quentin Tarantino | “I registi sperano che i cinecomic passino di moda”

Leggi su screenworld

(Di lunedì 14 novembre 2022)ha confermato di non voler mai dirigere uno qualsiasi film sui supereroi, ma anche affermato che secondo lui tantiche prima o poi questo genere passi di. Durante un’intervista con il Los Angeles Times, il regista ha confermato senza particolare sorpresa di avere scarso interesse nel realizzare un film basato sulla Marvel o sui personaggi dei fumetti DC. Oltre alla dichiarazione fatta in merito a ciò che pensa per sé stesso, la cosa più interessante cheha affermato è che molticome lui non tollerano il genere dei. Infatti, il regista di Pulp Fiction dice: “Proprio come gli autori anti-establishment degli anni ’60 si sono rallegrati ...