Quarta Repubblica | questa sera alle 21 20 su Rete 4 | ospiti e anticipazioni della puntata

", questa sera alle 21.20 su Rete 4 una nuova puntata del talkshow d'attualità condotto da Nicola Porro. Lo scontro tra Italia e Francia sui migranti sarà uno dei temi in primo piano. ...Un pieno di energia e di entusiasmo con lavittoria di fila , per lo più in uno scontro ... La seconda news, questa volta uscita su La, l'ho trovata estremamente divertente: ' il libro ..."Il Collegio 7", in onda martedì 15 novembre, su Rai2 in prima serata. La sesta puntata della stagione sarà caratterizzata da emozioni forti ma contrastanti per i Collegiali.“Quarta Repubblica”, questa sera alle 21.20 su Rete 4 una nuova puntata del talkshow d’attualità condotto da Nicola Porro. Lo scontro tra Italia e Francia sui migranti sarà uno dei temi in primo piano ...