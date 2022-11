Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera | 14 novembre 2022

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 14 novembre 2022) Questa sera, lunedì 14, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 14, di? Di seguito tutte leLo scontro tra Italia e Francia sui migranti sarà uno dei temi in primo piano questa sera. Nel corso della puntata, un approfondimento sarà dedicato – con documenti esclusivi – ai blitz degli ecoattivisti di “Ultima generazione” che da ...