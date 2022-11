Quarta Repubblica | le anticipazioni della puntata di oggi 14 novembre

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) : lo scontro Francia-Italia sui migranti e molto altro Lo scontro tra Italia e Francia sui migranti sarà uno dei temi in primo piano questa sera, lunedì 14, a “”, il talkshow dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro. Nel corso, un approfondimento sarà dedicato – con documenti esclusivi – ai blitz degli ecoattivisti di “Ultima generazione” che da mesi attaccano opere d’arte e bloccano il traffico in nomelotta al cambiamento climatico. Tra i servizi, un reportage dal Polesine, dove gli amministratori locali protestano contro la ripresa delle trivellazioni per estrarre gas dall’Adriatico, e un viaggio nella Florida del governatoreno Ron DeSantis – rivale ...