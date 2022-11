Qatar | i convocati della Tunisia | c’è anche Bronn

La Gazzetta dello Sport

PARIGI (Francia) - La delusione è grande per Sergio Ramos , che non sarà agli imminenti Mondiali inperché escluso daidella Spagna. Nonostante l'amarezza, a tre giorni dalla mancata chiamata da parte del ct iberico Luis Enrique , il 36enne difensore del Paris Saint - Germain ha ...Il ct della Tunisia, Jalel Kadri, ha diramato la lista deiper i Mondiali in, che scatteranno domenica: c'è anche il calciatore della Salernitana, Dylan Bronn. L'elenco Portieri: Aymen Dahmane (Club Sportif Sfaxien), Bechir Ben Said (Monastir),... I convocati per i Mondiali in Qatar: le rose di tutte le squadre (28/32) Sergio Ramos non è tra i convocati della Spagna per Qatar 2022 e dovrà dunque rinunciare al sogno di giocare quello che sarebbe stato il suo quinto Mondiale con la Roja. Il difensore del Paris Saint ...PARIGI (Francia) - La delusione è grande per Sergio Ramos, che non sarà agli imminenti Mondiali in Qatar perché escluso dai convocati della Spagna. Nonostante l'amarezza, a tre giorni dalla mancata ...