Qatar 2022 | l’elenco dei 26 convocati del Ghana

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il ct Otto Addo ha diramatodei 26del(61° nel ranking FIFA, aggiornato al 6 ottobre scorso) che parteciperanno al Mondialein, al via tra pochi giorni. Le Black Stars si sono qualificate alla competizione superando la Nigeria agli spareggi, grazie alla regola dei gol in trasferta: 0-0 all’andata in casa e 1-1 a domicilio delle Super Aquile. La Nazionale africana partecipa alla Coppa del Mondo di calcio per la quarta volta in assoluto. Ha esordito nel 2006 in Germania, mentre il risultato massimo è l’arrivo ai quarti di finale nel 2010 in Sudafrica quando fu l’Uruguay a spuntarla dopo i rigori. Per la rassegna inilè inserito nel gruppo H con Portogallo, Corea del Sud e Uruguay. Esordio giovedì 24 novembre contro i ...

