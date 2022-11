Qatar 2022 | Francia | Kimpembé rinuncia al mondiale | ' auguro il meglio ai miei compagni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Parigi, 14 nov. - (Adnkronos) - Didier Deschamps è costretto are anche a Presnel. È stato proprio il difensore del Paris Saint-Germain a farsi da parte e a prendere la dolorosa decisione di non partecipare aldi: “Purtroppo la mia salute viene prima di tutto e gli ultimi test hanno dimostrato che non sarò in grado di garantire una prestazione del 200%. Non voglio destabilizzare il gruppo;ila tutti idi squadra, ho fiducia in voi e sarò sempre il vostro primo tifoso... Forza Les Bleus!", ha scritto il giocatore sui social.