Putin? Fine ingloriosa e tragica | trema il Cremlino | cosa sta per accadere

(Di lunedì 14 novembre 2022) Torniamo a parlare di Ucraina perché la situazione forse sta cambiando, e un negoziato, finalmente, potrebbe avvicinarsi. L'abbandono della città di Kherson da parte dell'esercito russo è, sia pure non dichiarata, una sconfitta durissima per. La città è una di quelle più volte definite da Mosca «russa per sempre» ed è sempre stata uno dei punti decisivi per la vittoria. Se la ritirata, come sembra, sarà completa, essa certificherà il fallimento dell'invasione,avrà perso la guerra lanciata contro l'Ucraina il 24 febbraio. Dal punto di vista militare l'armata russa è ora tutta asserragliata in trincea, non ha più la forza né la minima possibilità di piegare la resistenza ucraina. Dal punto di vista politico-diplomaticoha perso l'appoggio anche della Cina, il cui leader Xi Jinping gli ha ingiunto di smetterla con le ...