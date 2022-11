"Putin ci aveva nascosto l'invasione". Ecco perché il sostegno della Cina alla Russia è "tiepido"

(Di lunedì 14 novembre 2022) Lanon ha dato tutto il supporto che Mosca speravaguerra in Ucraina per un motivo ben preciso. Vladimir, nonostante la partnership «senza limiti» con Xi Jinping, non avvertì il presidente cinese dell'intenzione di invadere l'Ucraina. Lo hanno rivelato quattro diverse fonti al Financial Times, secondo cui Xi fu colto di sorpresa dguerra, scoppiata il 24 febbraio, 20 giorni dopo l'incontro a Pechino con il presidente russo, in occasione dell'inaugurazione delle Olimpiadi invernali in. «non ha detto a Xi la verità», ha ammesso una fonte cinese al giornali britannico, secondo cui «se ce lo avesse detto, non ci saremmo trovati in una posizione imbarazzante». «mo oltre seimila cinesi che vivevano in Ucraina - ha ricordato - e alcuni ...

Il Financial Times ha ricordato poi che il mese scorso lo stessoaffermato di non aver detto al suo 'caro amico' Xi dell'imminente invasione dell'Ucraina.... Vladimir, che ha fatto sapere di non poterci essere 'per impegni interni'. Al suo posto, a ... che il 'vile attacco' che ha ucciso almeno sei persone nel cuore della città'odore di ...Vladimir Putin, nonostante la partnership «senza limiti» con Xi Jinping, non avvertì il presidente cinese dell’intenzione di invadere l’Ucraina. Lo hanno rivelato quattro diverse fonti al Financial ...Intanto un alto funzionario cinese al Financial Times rivela al Financial Times, che, sull'invasione russa in Ucraina, Vladimir Putin "non disse la verità" al leader di Pechino. "Se ce lo avesse detto ...