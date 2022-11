“Puntata a rischio” Paura per Alfonso Signorini | momenti di apprensione il Covid al GF Vip

(Di lunedì 14 novembre 2022)per. Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita si aggiunge all’elenco dei positivi aldel GF Vip 7 un altro concorrente. Pamela Prati, eliminata dalla casa nei giorni scorsi, ha ha annunciato su Instagram di essere risultata positiva al tampone. “Cari Amici, Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. – ha scritto la showgirl. – Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto ilprima d’ora, sono un po’ spaventata”. Leggi anche: “Ve lo avevo detto”.al GF Vip 7, interviene Matteo Bassetti: messaggio forte e ...

Va sottolineato che Pamela Prati nelladi giovedì, non appena sbarcata in studio dopo aver ... dunque, che nelle prossime possano emergere nuove positività nel cast che metterebbero a...... che potrebbe quindi risultare positivo a sua volta, mettendo ala conduzione delladi domani sera, già di suo storica perché mai il Covid era entrato nella casa bunker di Cinecittà.