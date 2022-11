Prosegue il rally delle Borse europee Milano la migliore | Leonardo guida i rialzi

Tra le materie prime l'oroin rialzo a 1.759 dollari l'oncia. Sul fronte valutario l'euro è in lieve calo a 1,0320, dopo ildella vigilia. .invece lo slancio della Borsa di Hong Kong (indice Hang Seng +1,36% intorno alle 6.30 GMT), sostenuta dalle misure annunciate da Pechino per venire in soccorso del settore immobiliare e dal ...Inizio di settimana in cauto rialzo a Piazza Affari che prosegue nel rally. L'indice FTSE Mib è tornato sui livelli di inizio giugno scorso. La borsa sta digerendo la lunga tornata dei risultati socie ...Borse europee positive, con lo stoxx 600 ai massimi da agosto scorso. Sui mercati prosegue il clima positivo dopo la frenata dei prezzi negli Stati Uniti e l'ipotesi che le banche centrali adotteranno ...