Prima pagina Corriere dello Sport | “Resurrezione Juve”

...su Facebook e altri 3 hanno invece solamente un proprio profilo personale ma non una... Se già, non senza polemiche, il nuovo Governo pare aver ridimensionato quello cheera un'area ...... aveva piovuto nelle ore precedenti e continuava a piovigginare, e secondo unaricostruzione ... Tanti i messaggi sui social e sullaFb del Comune di Bellante: 'Oggi per la nostra comunità è ..."Roma, pari imbarazzante col Toro" scrive Il Tempo in prima pagina quest'oggi. Non va oltre l'1-1 interno la Roma di José Mourinho che pareggia con il Torino in pieno recupero grazie a un gol di Matic ...«E se ne va, la capolista se ne va…», cantano i napoletani. Una gara forse tra le più insidiose finora in campionato per l’unica squadra ancora imbattuta in… Leggi ...