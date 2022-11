Premio di poesia “Marco Di Meola” | modalità di partecipazione alla quarta edizione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Fondazione Gerardino Romano di Telese Terme (Bn), con sede in Piazzetta G. Romano 15, promuove ladelNazionale diDi”. Laalè aperta a tutti (purché maggiorenni all’atto dell’emissione del bando) ed è a titolo gratuito. Ogni partecipante potrà inviare una sola opera inedita (mai pubblicata sul web, né su carta stampata), in lingua italiana e in versi liberi sul tema: “Preghiera”. L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente con invio telematico all’indirizzo di posta elettronicadi@gmail.com, indicando nell’oggetto: “al ...