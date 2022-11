Premier League | giornata 16 | tonfo del Man City

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ultimaprima dell’inizio del Mondiale con risultato a sorpresa ovvero la sconfitta casalinga del Manchestercontro il Brentford. Ne approfitta l’Arsenal che allunga a +5 in classifica. Pirotecnica vittoria del Tottenham, il Newcastle batte il Chelsea. Successi anche per Liverpool e Manchester United. Di seguito l’analisi della16 di16: Man.-Brentford 1-2, Wolverhampton-Arsenal 0-2, Newcastle-Chelsea 1-0 Colpo di scena all’Etihad Stadium dove il Brentford supera il Manchesterper 2-1. Eroe di giornate per le Bees è Toney, autore della doppietta decisiva che dimentica così la delusione per la mancata convocazione al Mondiale. ...

Le durante l'intervista a Piers Morgan su TalkTV hanno creato un vero e proprio terremoto dalle parti di Old Trafford. Il campione portoghese si è scagliato contro la società e il tecnico Ten Hag in ...Il calcio di club è andato in vacanza pure in Inghilterra per fare spazio ai Mondiali, anche se la pausa dellasarà più breve di quella della Serie A e degli altri campionati top d'Europa. Tuttavia, prima che le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori si concentrino sulla rassegna iridata ...PREMIER LEAGUE - L'intervista a Piers Morgan ha alzato l'ennesimo polverone sul 37enne portoghese che difficilmente tornerà a giocare con la maglia dei Red Devils. Ecco tutti gli scenari possibili ...Il calcio di club è andato in vacanza anche in Inghilterra per fare spazio ai Mondiali, anche se la pausa della Premier League sarà più breve di quella della Serie A e degli altri campionati top ...