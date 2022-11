(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Gregorio Magno (Sa). È il simbolo dell’eccellenza della moda italiana nel mondo, lo stilista e imprenditore, Paolo Iacullo, titolare del negozio “Capo Salerno” sito nella città di, in Canada, che ieri ha ottenuto un riconoscimento all’imprenditoria dal consiglio comunale della cittadina americana e dal, John Tory. Originario della città di San Gregorio Magno, nel cuore della Valle del Sele, dove ha vissuto fino ad una decina di anni fa per poi trasferirsi in Canada, l’imprenditore Paolo Iacullo rappresenta per gli americani, il leader dell’abbigliamento della moda italiana. È lui infatti, l’italiano di successo, chele più importantidi Hollywood, coronando così i sogni e le sfilate sui red carpet del Cinema, dei vip americani con le ...

Premiato dal sindaco di Toronto il salernitano che veste le star hollywoodiane