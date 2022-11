Premi produttività dipendenti fino a 3 mila euro esentasse | come funziona

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si rifà a quanto deciso in Germania, dove è previsto che i datori di lavoro possano pagare ilo una tantum entro il 2024 (ma qui in Italia è stato deciso solo entro il 2022) Un bonus da 3per i lavoratoricontro il caro energia. Si tratta di un aiuto che in Germania è stato disegnato e proposto dal ministro delle Finanze Christian Lindner, e che dovrebbe sfociare nel nuovo Inflation Reduction Act di cui stanno discutendo al Bundestag e che il 9 novembre scorso ha menzionato il nostro ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti,modello da seguire.-fonte web: di cosa si ...

... che preferisci all'arte più "pura" e astratta ma avulsa da una dimensione di. ... Aver visto riconosciuto questo lavoro, con deiprestigiosi come le medaglie della Society of ......di produzione, il 17 per cento politiche di welfare, il 16 per cento voucher o sconti sui beni o servizi dell'impresa. Ascom chiosa "Di fronte a competenze adeguate e maggiore, ...